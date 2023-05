A Xunta solicita ao Concello de Poio a aprobación dun plan especial para o novo centro de saúde

Persoal técnico do Sergas visitou a parcela proposta polo Concello de Poio, que requirirá este instrumento urbanístico e a realización de obras de acceso e urbanización para poder edificar nela este futuro centro

O Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria contempla na súa fase 1 a construción dun novo centro de saúde en Poio de case 2.300 m2, con áreas de fisioterapia e saúde bucodental

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2023

Persoal técnico da Xunta de Galicia, acompañado do xerente da área sanitaria de Pontevedra e Salnés, José Flores, e de representantes do goberno local de Poio, visitou hoxe a parcela adquirida polo Concello de Poio para dedicar á construción do novo centro de saúde proxectado no Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria da Xunta de Galicia.

Trala visita, a Xunta solicitou ao Concello que redacte un Plan Especial de Dotación e Infraestruturas para permitir a urbanización desta zona. Do mesmo xeito, e dada a extensión do terreo (case 40.000 m2), os técnicos autonómicos recomendaron a segregación dunha parte da parcela, con mellor accesibilidade, para cedela á Xunta. Esta cesión necesitaría dun convenio previo para reflectir a obriga do concello de executar as obras de acceso á parcela desde a estrada xeral así como as obras de urbanización e dotación de servizos como auga, enerxía, telecomunicación ou saneamento.

O Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria, aprobado polo Consello da Xunta en outubro de 2021, contempla, na súa fase 1, a construción dun novo centro de saúde en Poio. Xa en dúas cartas remitidas ao alcalde de Poio, en novembro de 2021 e marzo de 2022, o conselleiro de Sanidade viña reiterando a solicitude dunha parcela cunha edificabilidade de preto de 2.300 m2, para poder desenvolver este novo centro de saúde e ampliar as prestacións sanitarias da veciñanza de Poio.





