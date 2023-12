A Xunta solicita a Alcoa claridade e transparencia no calendario de actuacións e o compromiso de todos para garantir o futuro da planta

Demanda ao Goberno que adopte as medidas precisas para garantir ao sector electrointensivo un prezo eléctrico competitivo

Lembra que, a día de hoxe, non hai aínda ningún parque de Alcoa que dependa do Estado que estea autorizado

A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, reclamou hoxe un calendario de actuacións “claro e con transparencia” e, ao Goberno, medidas de apoio á industria electrointensiva, entre as que está a autorización inmediata dos parques eólicos de competencia estatal vinculados coa factoría.

Logo de participar na mesa de seguimento de Alcoa, convocada polo Ministerio de Industria e Turismo, Lorenzana volveu reiterar todo o apoio da Xunta de Galicia para que se manteña a actividade industrial e o emprego na planta da Mariña. E, nese sentido, solicitou “que traslade ás administracións que é o que espera ou precisa de cada unha para apoiar a continuidade desta industria”.

A conselleira resaltou a importancia de adoptar medidas de apoio á industria electrointensiva e de contención dos prezos da enerxía. Nesta liña, solicitou ao Goberno central que “de maneira urxente” adopte medidas dentro do Estatuto dos consumidores electrointensivos que favorezan unha redución dos prezos da enerxía para evitar a deslocalización de empresas como pode ser Alcoa. Tamén indicou a importancia de que todos os parques eólicos de competencia estatal que aínda están en tramitación vinculados a PPAs de Alcoa “se tramiten e se autoricen, se é posible, canto antes, porque a día de hoxe non hai aínda ningún parque de Alcoa que dependa do Estado que estea autorizado”, lembrou.

Lorenzana avanzou que se acordou celebrar unha nova reunión en xaneiro, onde Alcoa se comprometeu a presentar un plan de traballo e na cal se pediu a incorporación do Ministerio de Transición Ecolóxica.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando