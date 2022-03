A Xunta sitúa ás 10.000 mozas galegas menores de 30 anos que buscan emprego como colectivo prioritario

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, explicou hoxe no Parlamento de Galicia que as políticas activas de emprego do Goberno galego están a poñer o foco na contratación de calidade das mulleres máis novas

Galicia pechou febreiro con 9.727 mulleres menores de 30 anos na procura activa de emprego, a menor cifra da serie histórica

A Xunta está a desenvolver o Plan Emprega Muller, dotado con máis de 34 millóns de euros, e o Plan Emprega Xuventude, con case 52 millóns, como mostra do compromiso dobre que mantén con estes grupos de poboación

Lorenzana avanzou que o novo Estatuto da Muller Rural e do Mar, que se incluirá na nova lei de igualdade autonómica, amparará a súa participación, asociacionismo e protagonismo nas políticas de emprego







