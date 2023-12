Xunta e sindicatos pactan unha nova convocatoria para o acceso á carreira administrativa

Trátase dun sistema voluntario e consolidable que recoñece o desempeño do persoal empregado público e a súa formación

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2023

A Xunta e as organizacións sindicais acaban de pactar a apertura dunha nova convocatoria de acceso á carreira administrativa do persoal funcionario, así como un complemento equivalente para o persoal laboral.

Estes acordos, ratificados xa polo Consello da Xunta, foron acadados con CC.OO., UXT e CSIF no caso do persoal funcionario, e con CC.OO. e UXT no caso do persoal laboral.

A carreira administrativa é un sistema voluntario e consolidable de carácter ordinario e extraordinario que recoñece o desempeño e a formación continua dos empregados e empregadas públicos con independencia de que sexa persoal fixo ou temporal.

Este sistema t en vocación de estenderse a todos os servizos públicos autonómicos, e o seu obxectivo principal é favorecer a motivación do persoal empregado público e a súa mellor formación nunha época de grandes cambios tecnolóxicos e organizativos.

A carreira administrativa conta con dous réximes de aplicación: un réxime ordinario cun grao inicial e catro graos máis, aos cales se accede cunha determinada permanenza no grao anterior sempre que se cumpran os requisitos. Para acceder ao grao I é necesaria unha antigüidade de cinco anos desde a adquisición do grao inicial; seis anos desde a adquisición do grao I para o acceso ao grao II (igual que para acceder do grao II ao III); e sete anos desde a adquisición do grao III para acceder ao grao IV.

Pola súa banda, o réxime extraordinario ten a finalidade de adiantar os tempos e que os empregados públicos cunha maior antigüidade poidan acceder anticipadamente aos distintos graos.

Para poder progresar na carreira tense en conta, entre outros criterios, a actividade profesional, a formación e innovación, a implicación ou a participación en iniciativas e programas especiais, en liñas de traballo específicas ou transversais, en procesos de cambio e na implantación de novos sistemas.

O persoal empregado público percibirá de xeito progresivo unha contía anual por cada grao acadado que vai desde os 801? ata os 2.589? segundo a súa categoría profesional.

A nova convocatoria de recoñecemento extraordinario dos graos I e II da carreira administrativa e do complemento de desempeño (no caso de persoal laboral) permitirá que o persoal empregado público que conte con 5 anos de antigüidade a 31 de decembro deste ano poida acceder ao grao I da carreira administrativa ou do complemento de desempeño. Así mesmo, aquelas persoas que teñan 11 anos de antigüidade nesa data poderán solicitar o recoñecemento extraordinario do grao II.

Ademais, amplíase o ámbito de recoñecemento da carreira administrativa ao persoal doutra Administración Pública que presta servizos na Xunta de Galicia; e pasan a computar a efectos de carreira administrativa os servizos prestados noutras Administracións Públicas ou os servizos prestados como persoal estatutario ou como funcionario da Administración de Xustiza.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando