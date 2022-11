Xunta e sindicatos asinan os acordos para desenvolver a carreira administrativa dos empregados públicos

A carreira profesional é un sistema voluntario e consolidable que recoñece o desempeño do empregado publico e a súa formación

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2022

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, e os representantes das principais organizacións sindicais, asinaron hoxe os acordos para desenvolver a carreira administrativa dos empregados públicos no eido da Administración Xeral, un sistema voluntario e consolidable de carácter ordinario e extraordinario que recoñece o desempeño do empregado público e a súa formación continua.

O novo acordo asinado cos sindicatos CC.OO., UXT e CSIF ten o obxectivo de repoñer os dereitos que xa estaban establecidos no histórico Acordo de Concertación Social asinado no ano 2019, con UXT e CC.OO. para a mellora do emprego público.

Ese acordo recollía, por primeira vez, a implantación dun sistema transitorio de recoñecemento da progresión na carreira administrativa, sistema que foi anulado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a instancias da Confederación Intersindical Galega (CIG). O obxectivo do Goberno galego con este novo acordo é que esa sentenza non prexudique aos empregados públicos.

A carreira administrativa ten vocación de estenderse a todos os servizos públicos autonómicos, e dá resposta a unha reivindicación histórica das organizacións sindicais. O obxectivo primordial deste sistema é favorecer a motivación dos empregados públicos e a súa mellor formación, nunha época de grandes cambios tecnolóxicos e organizativos.

Os beneficiarios percibirán de xeito progresivo unha contía anual por cada grao acadado que vai desde os 801? ata os 2.589? segundo a súa categoría profesional.

Así mesmo, a Xunta e os sindicatos CC.OO e UXT asinaron tamén hoxe o acordo polo que se establece un complemento equivalente á carreira administrativa para o persoal laboral.

Grazas a estes dous acordos, o sistema de carreira administrativa estará aberto a todos os empregados públicos –funcionarios e laborais– independentemente de que sexa persoal fixo ou temporal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando