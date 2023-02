A Xunta sinala que os avances cara a plena inclusión das persoas con Asperger son froito do traballo colectivo

En Galicia estas persoas teñen á súa disposición, entre outros servizos, unha ampla rede de atención temperá para previr problemas de desenvolvemento desde a primeira infancia, un sistema educativo inclusivo e programas de apoio ao emprego

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2023

A Xunta de Galicia destaca que os avances cara a plena inclusión das persoas con Asperger son froito do traballo e do esforzo colectivo de familiares, entidades e administracións. Así o sinalou hoxe a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, con motivo do acto conmemorativo do Día Internacional da Síndrome da Asperger organizado por Asperga e a Federación Autismo Galicia.

Fabiola García cualificou de “extraordinario” todo o que se leva conseguido nos últimos anos en favor das persoas con Trastornos do Espectro Autista (TEA), garantindo que o Executivo autonómico continuará acompañándoos en cada uno dos seus pasos vitais: desde a infancia ata a madurez. Así, referiuse ás máis de 40 unidades de atención temperá impulsadas pola Xunta para previr e dar resposta aos problemas de desenvolvemento de nenos de 0 a 6 anos, e que dan cobertura a 200 concellos de toda Galicia.

A conselleira tamén destacou o feito de que Galicia ten un dos sistemas educativos máis inclusivos de España e que estas persoas contan co apoio da Xunta para facilitar o seu acceso ao mundo laboral, a través de programas específicos e de prazas reservadas para o traballo público.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando