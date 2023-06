A Xunta sinala en Ourense que a aposta por un emprego sustentable, diverso e inclusivo é clave para o crecemento da produtividade empresarial

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, participou hoxe no acto de presentación en Galicia do proxecto de inclusión laboral Emplea Lab

Destacou que a futura Lei de igualdade de Galicia recoñecerá a discriminación múltiple e interseccional da muller e regulará a sustentabilidade social empresarial

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, participou hoxe en Ourense no acto de presentación en Galicia do proxecto de inclusión laboral Emplea Lab , onde destacou a aposta do Goberno galego pola creación de contornas de traballo inclusivas e diversas xestionadas baixo o concepto da sustentabilidade social empresarial. Así, fixo fincapé na importancia de levar a cabo accións para acadar un emprego inclusivo, poñendo en marcha medidas específicas de emprego en igualdade de condicións e de oportunidades e que tamén se extenden ao eido do emprendemento.

Toca indicou que a sustentabilidade social empresarial convertirase coa nova Lei de igualdade de Galicia, na actualidade en tramitación parlamentaria, nun dos eixos fundamentais para loitar contra a discriminación da muller no eido laboral e para facer efectiva a igualdade de oportunidades na comunidade. Apuntou que o novo texto legal recoñecerá a discriminación múltiple e interseccional

da muller, que corresponde aos supostos nos que varias causas dificultan inda máis o desenvolvemento persoal e social das afectadas, como poden ser de discapacidade, de etnia, idade avanzada, de orientación sexual, de pobreza, de inmigración, de situación de trata etc.

Recordou, así mesmo, o compromiso da Xunta co emprego inclusivo e lembrou que na actualidade estase a desenvolver o Plan emprega discapacidade exclusión–social con oito programas para impulsar e fomentar a inclusión no mercado de traballo daqueles colectivos con maiores dificultades para o seu acceso. En palabras de Toca, as empresas que apostan por un modelo diverso e sustentable son máis produtivas.

Para a secretaria xeral de Apoio ao Emprego, a integración laboral é unha necesidade social e esencial, porque o acceso ao emprego é o elemento decisivo para que unha persoa poida participar de xeito íntegro na sociedade.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando