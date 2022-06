A Xunta sinala a importancia da formación para o emprego para que o tecido empresarial galego conte cos traballadores que precisa

A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, e o director xeral de Formación Profesional, José Luis Mira, participaron hoxe na III xornada Pontes entre formación e emprego de Red Activa

Toca sinalou que a Xunta está a poñer a disposición do tecido empresarial galego unha nova ferramenta informática para axustar a oferta á demanda de emprego

Puxo en valor a Axenda Galega de Capacidades para o Emprego que conectará as necesidades formativas do mercado laboral galego coas oportunidades de traballo para aproveitar o talento de Galicia



A secretaria xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Covadonga Toca, moderou hoxe na Cidade da Cultura unha mesa redonda sobre emprego no marco da III xornada Pontes entre formación e emprego, organizada pola asociación Red Activa, na que destacou os diversos mecanismos que está a desenvolver a Xunta para axustar a oferta á demanda laboral, poñendo a disposición das persoas que buscan emprego ou un mellor posto laboral a cualificación que solicitan as empresas. “Estamos a transformar a formación para o emprego, conferíndolle a importancia que ten para que o noso tecido empresarial poida contar cos traballadores que precisa”, apuntou.

Neste senso, Toca destacou a nova ferramenta informática que está a deseñar o Goberno galego para o Servizo Público de Emprego e que está a poñer a disposición do tecido empresarial para intercambiar datos e información e, deste xeito, axustar a oferta á demanda de emprego. Trátase dunha iniciativa para poder mellorar a orientación e a colocación das traballadoras e traballadores e, deste xeito, tal e como sinalou Toca, dar solución á falta de man de obra que existe na actualidade nalgúns sectores de actividade.

A Xunta, especificou, conta, ademais, cunha oferta formativa adaptada ás necesidades do tecido empresarial a través do Plan de formación para o emprego de persoas desempregadas e ocupadas ou as unidades formativas nas empresas, que con 14 millóns de euros para 2022, busca que 2.100 persoas desempregadas poidan formarse e optar a un contrato de traballo. As unidades formativas na empresa teñen vencellado un compromiso de contratación por parte das empresas de polo menos o 40% dos participantes nas accións formativas.

No marco da orde, prímase ademais a inserción laboral de persoas con discapacidade, emigrantes retornadas, menores de 30 e parados de larga duración, vítimas de violencia de xénero e traballadores en risco de exclusión social. A orde ademais reserva 7M?, a metade do seu orzamento (que se financia na súa integridade con fondos finalistas procedentes do Ministerio de Traballo e Economía Social) a cualificar e impulsar a contratación de mulleres en sectores nos que se atopan infrarrepresentadas. No seu caso, ao igual que no de restantes participantes nas unidades formativas, a Xunta ofrece incentivos para a contratación indefinida e a xornada completa.

No eido da formación para o emprego, a secretaria xeral de Apoio ao Emprego tamén puxo en valor a Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, que está a ultimar a Xunta, e que conectará as necesidades formativas do mercado laboral galego coas oportunidades de traballo para aproveitar o talento de Galicia. É, en palabras de Toca, “unha estratexia de formación para o emprego integral e ambiciosa e un instrumento que está chamado a ser piar do sistema de colocación galego, ao optimizar os perfís profesionais para dar resposta aos desafíos do mercado de traballo”, rematou.

Na III xornada Pontes entre formación e emprego tamén participou o director xeral de Formación Profesional, quen moderou unha mesa redonda

sobre as sinerxías entre o sistema educativo e o tecido produtivo. José Luis Mira salientou o desenvolvemento do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais en todos os graos para dar resposta ás necesidades de cualificación que ten o sistema produtivo e económico de Galicia. Esta oferta desenvolverase nos 213 centros galegos que imparten ensinanzas de Formación Profesional e de maneira máis significativa nos 24 centros integrados de FP.

