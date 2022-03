A Xunta sinala como piares da nova Lei de Inclusión Social a inserción sociolaboral, a redución da burocracia e a reordenación das axudas

Defende que non se puido avanzar no deseño da normativa pola demora na tramitación da lei reguladora do IMV

Agarda que a norma autonómica estea rematada a finais deste ano 2022 unha vez se transfira a xestión do IMV a Galicia, tal e como se comprometeu o ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones





