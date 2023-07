A Xunta seguirá a reforzar a atención ás persoas con discapacidade e o apoio ás familias

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, mantivo hoxe reunións de traballo con Autismo Galicia e Saúde Mental Feafes

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2023

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, sinalou hoxe que se marca como obxectivo seguir reforzando a atención ás persoas con discapacidade e o apoio ás familias. Indicouno tras manter na xornada de hoxe sendas reunións con responsables de Autismo Galicia e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental (Feafes).

Begoña Abeijón destacou o traballo de todas as entidades que traballan no ámbito da discapacidade e o empuxe das familias, que é fundamental para mellorar a calidade de vida destas persoas e para avanzar na súa plena inclusión. Neste sentido, afirmou que a Xunta continuará, da man do tecido asociativo, promovendo a igualdade de oportunidades e impulsando a autonomía das persoas con algún tipo de discapacidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando