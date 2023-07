A Xunta seguirá reforzando o seu compromiso coa atención temperá, que chega xa a máis de 200 municipios galegos

Este centro dá cobertura aos concellos de Sanxenxo, O Grove, Meaño, Meis e Ribadumia e vén de iniciar este mesmo ano a súa actividade

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Sanxenxo (Pontevedra), 27 de xullo de 2023

A directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitou esta mañá a unidade de atención temperá Salnés Sur, con sede en Sanxenxo. Durante o encontro, sinalou que o Goberno galego seguirá reforzando o seu compromiso con este servizo que chega nestes momentos a máis de 200 municipios galegos e atende a máis de 5000 nenos de 0 a 6 anos con posibles problemas no desenvolvemento.

Esta unidade ?que dá cobertura aos concellos de Sanxenxo, O Grove, Meaño, Meis e Ribadumia? vén de iniciar a súa actividade este mesmo ano. Naceu co obxectivo de aliviar a carga asistencial da unidade situada en Vilagarcía de Arousa para o que o Goberno galego duplicou o importe do convenio coa Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT), encargada da xestión destes centros, ata chegar aos 740.000 euros.

Deste xeito, a

Asociación Galega de Atención Temperá conta na actualidade con catro unidades en funcionamento: unha en Bergantiños, que dá cobertura aos concellos de Carballo, Cabana, Coristanco, Laxe, Malpica e Ponteceso; outra no Deza que atende aos nenos de Lalín, Agolada, Dozón, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces; outra no Salnés norte, para os municipios de Vilagarcía, Vilanova e A Illa; e esta nova unidade no Salnés Sur.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando