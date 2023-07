A Xunta seguirá a dar pulo á economía social e apoiará accións divulgativas impulsadas por entidades da Rede Eusumo coas que espera chegar a unhas 4.000 persoas

O Consello da Xunta deu visto e prace a esta convocatoria de axudas, que eleva o seu orzamento ata os 690.000?

Poden optar a achegas, dun máximo de 190.000 euros, as asociacións, entidades locais, cámaras de comercio, universidades ou organizacións sindicais, empresariais ou profesionais adheridas á rede autonómica Eusumo de fomento da economía social

A Xunta de Galicia destina este ano 42M? ao fomento desta fórmula de negocio, unha contía que supera en case o 21% o presuposto do ano pasado

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade activará unha nova convocatoria de axudas dirixida ás 97 entidades de economía social que forman parte da Rede Eusumo, co obxectivo de que desenvolvan este ano e en 2024 accións de divulgación, formación e asesoramento a persoas que estean a promover a súa actividade a través desta fórmula.

O Consello da Xunta deu hoxe visto e prace a esta liña que busca apoiar os colectivos que colaboran coa Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social en Galicia, impulsando o seu desenvolvemento no ámbito local.

Pódense beneficiar das achegas, cun máximo de 190.000 euros, asociacións, concellos ou agrupación deles, cámaras de comercio, universidades e/ou fundacións e asociacións profesionais, empresariais ou sindicais inseridas na Rede.

Entre outras actividades, recibirán financiamento as accións de divulgación da economía social; a elaboración de estudos, informes, traballos de investigación ou manuais, guías, unidades didácticas con contido inédito e de asesoramento e acompañamento a promotores e as iniciativas de formación.

Reservaranse 390.000 euros do orzamento global (690.000 euros) para apoiar actividades de sectores específicos como o da economía dos coidados, agroalimentario, economía circular, enerxías renovables, aplicación de novas tecnoloxías, ou relacionadas co sector industrial e das industrias culturais.

Na actualidade, a Rede Eusumo conta con 97 entidades adheridas. A través do asesoramento prestado por esta rede, posta en marcha en 2012, creáronse xa en Galicia 190 entidades de economía social, que xeraron máis de 540 empregos directos.

A previsión é que se poidan beneficiar das achegas hoxe referendadas polo Consello da Xunta unhas 40 entidades que poderán realizar accións para unhas 4.000 persoas.

O Goberno galego mantén un firme compromiso coa economía social, un ámbito que representa o 7% do PIB de Galicia. A Xunta impulsa a creación de empresas e está a pór en valor os beneficios desta fórmulas que sitúa no centro ás persoas e promove a cohesión territorial e social, cun orzamento específico de máis de 42 millóns de euros este ano, que creceu case o 21% respecto do exercicio anterior.

Normal 0 false 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando