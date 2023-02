A Xunta segue a avanzar na atención integrada ao paciente crónico complexo

A xerente do Sergas, Estrella López–Pardo, reúnese cos xefes de servizo de Medicina Interna das sete áreas sanitarias

o conxunto de medidas que está a adoptar o Servizo Galego de Saúde no ámbito da estabilización dos profesionais sanitarios, como é a convocatoria por concurso de méritos para cubrir prazas de difícil cobertura, as axendas con cupos de 33 pacientes e sete ocos para posibles urxencias, a bolsa de profesionais para cubrir as ausencias nos puntos de atención continuada da área de Pontevedra, o pulo á carreira profesional ou as melloras no eido do benestar emocional.





