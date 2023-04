A Xunta salienta a traxectoria da Asociación Cultural O Castro de Baión na entrega do premio de Acción Voluntaria de Galicia 2022

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, entregou hoxe o premio de Acción Voluntaria de Galicia 2022 na categoría de entidade á Asociación Cultural O Castro de Baión. Este galardón recoñece a ampla traxectoria desta organización no ámbito do voluntariado cultural, medioambiental e no acompañamento das persoas maiores.

Cristina Pichel aproveitou a súa visita para manter un encontro cun grupo de persoas voluntarias, ás que lles agradeceu a súa dedicación e traballo altruístas en beneficio do conxunto da sociedade. A Asociación Cultural O Castro de Baión constituíuse no ano 1990 e desde entón traballo en distintos eidos culturais e sociais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando