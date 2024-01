A Xunta salienta o potencial turístico do Morriña Festival que traerá este verán á Coruña a Aitana, Louis Yomlinson ou Yandel

Hoxe deuse a coñecer un avance do cartel da nova edición desta cita que apoia a Xunta e se celebrará os días 26 e 27 de xullo e a venta de abonos estará dispoñible o martes 23

O xerente de Turismo de Galicia, Antonio Casas, participou hoxe na presentación da nova edición do Morriña Festival , que contará co apoio da Xunta e terá entre os seus cabezas de cartel artistas como Aitana, Louis Tomlinson –que fora integrante de One Direction– ou Yandel, entre outros.

O festival celebrarase o 26 e 27 de xullo e celebra este ano a súa cuarta edición. O representante de Turismo de Galicia agradeceu á organización a súa aposta por traer a Galicia a numerosos artistas de renome internacional e valorou o papel de grandes espectáculos como o Morriña Festival como unha importante ferramenta de promoción e prestixio para a Imaxe de Galicia como destino.

No acto de hoxe, informouse de que, ademais de Aitana como primeiro cabeza de cartel, tamén se contará coa participación no festival de Louis Tomlinson, ex de One Direction; o portorriquieño Yandel ou Nicki Nicole, en representación da música latina. O festival tamén contará con La La Love You, o galego Sen Senra, un dos artistas con máis talento da súa xeración.

Completan a listaxe, entre outros, os barceloneses Doria ou unha das promesas musicais do momento, o dúo Marlena xunto con un dos maiores talentos da música española da actualidade,, o madrileño Dollar Selmouni. Xunto a eles tamén estarán Enol, Yeico x Toni, Trashi e Garabatto. A organización anunciou a data de venta de abonos para o vindeiro martes 23 de xaneiro na páxina web do festival.





