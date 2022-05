A Xunta salienta o papel da pesca artesanal e do marisqueo na dinamización económica e laboral das zonas costeiras

A Consellería do Mar analizou nun evento a bordo do buque a vapor Hidria Segundo a situación actual e os retos de futuro destas dúas actividades fundamentais tanto para a economía galega como para a transformación do territorio

Galicia contribúe ao Día Marítimo Europeo organizando arredor dunha decena dos 630 eventos globais que se celebran nesta edición en 28 países diferentes

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Vigo, 27 de maio de 2022.–

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, puxo de manifesto hoxe

o papel da pesca artesanal e do marisqueo na dinamización económica e laboral das zonas costeiras. Así o destacou durante a Xornada sobre pesca costeira e marisqueo artesanal enmarcada nos actos cos que Galicia se suma este ano ao Día Marítimo Europeo.

A Comunidade contribúe a esta efeméride organizando 11 dos 630 eventos globais que se celebran nesta edición en 28 países, uns encontros nos que intervirán máis de 200.000 participantes, o que marcará un novo récord na historia desta data.

Desde un escenario museístico como é o buque con motor a vapor Hidria Segundo da Fundación Traslatio, a Consellería do Mar analizou nesta xornada a situación actual e os retos de futuro da pesca costeira artesanal e o marisqueo de Galicia, dous sectores fundamentais para a economía galega e a transformación do territorio. De feito no evento resaltouse que se trata de actividades dunha gran importancia, tal e como recoñeceu a Asemblea Xeral das Nacións Unidas ao declarar este 2022 como o Ano Internacional da Pesca e a Acuicultura Artesanais.

A conselleira apuntou que este día serve para que todos os actores implicados expoñan as súas preocupacións e ideas e deseñar en conxunto as novas respostas aos desafíos do futuro. Así, apostou pola potenciación dos sectores marítimos para garantir a xeración de riqueza económica, a creación de postos de traballo e o benestar social, así como fomentar a conservación dos recursos da biodiversidade mariña como aval dunha actividade responsable e sostible.

Rosa Quintana asegurou que este buque supón “un espazo privilexiado” como fonte de unión entre os axentes locais e empresariais e o Porto de Vigo ao tempo que constitúe un polo de atracción turística que aglutina a tradición marítima e o futuro como centro de información da ruta Iacobus Maris, a peregrinación marítima Xacobea máis longa da historia.

O Hidria Segundo permanece atracado no peirao de Portocultura no Berbés e ofrece visitas abertas ao público para ensinar o seu funcionamento e a súa historia. Trátase do único barco con motor de vapor en activo de toda España, algo que, en palabras da conselleira do Mar, “nos diferencia doutros países onde estas embarcacións só se atopan en museos e que é imaxe de que a cultura marítima galega segue viva”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.