A Xunta salienta o labor da Asociación Española contra o Cancro, no obxectivo común de mellorar a calidade de vida dos pacientes oncolóxicos

García Comesaña remarca a importancia que terá a nova “Estratexia de Xestión do Cancro en Galicia 2022–2028”, para abordar dun xeito integral estas enfermidades

Sanxenxo (Pontevedra), 13 de novembro de 2022

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, puxo en valor, a pasada noite, na XII Cea solidaria da Asociación Española Contra o Cancro, o encomiable labor que realiza esta organización no obxectivo compartido coa Xunta de Galicia, de mellorar a calidade de vida das persoas que padecen unha enfermidade de tipo oncolóxico.

Nesta liña, precisou que a colaboración entre a AECC e a Xunta estenderase no tempo, dado que, a atención das persoas que padecen algún tipo de cancro seguirá a ser unha prioridade para o Executivo Galego.

García Comesaña remarcou a importancia que terá a recentemente aprobada “Estratexia de Xestión do Cancro en Galicia 2022–2028”. Un documento que define unha folla de ruta clara e que vai supoñer un salto cualitativo na abordaxe integral do cancro. Así, esta estratexia abordará o cancro en todas as súas fases, intervindo na súa prevención, asistencia, tratamento, investigación e innovación.

Do mesmo xeito, o conselleiro salientou que a Xunta incrementará nun 70% a partida orzamentaria destinada aos Programas poboacionais de cribado do ano 2023, e que se seguirá a mellorar o equipamento dos hospitais galegos, para acadar uns diagnósticos máis precisos destas enfermidades.

Por último, subliñou a importancia dos dous grandes proxectos previstos en Galicia para loitar contra o cancro: o Centro de fabricación de terapias avanzadas (CAR–T) e a incorporación á sanidade pública galega dun Centro de Protonterapia. Unhas actuacións que situarán a Galicia na vangarda dos tratamentos oncolóxicos e que, xunto co grande equipo de profesionais especializados cos que conta o Sergas “conseguirase reducir a incidencia do cancro, e seguir aumentando a curación e a mellora da calidade de vida daquelas persoas que padecen a enfermidade”.





