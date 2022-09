A Xunta salienta a importancia do Xacobeo como impulsor do recoñecemento de Galicia no estranxeiro

A directora de Turismo de Galicia participou nunha mesa redonda no marco do Congreso Atlantic Meet sobre a "Internacionalización a través do Camiño de Santiago. Imaxe a través do turismo internacional"

Trátase do primeiro congreso español sobre relación persoais e ten lugar en Pontevedra hoxe e mañá

Pontevedra, 15 de setembro de 2022

O Atlantic Meet conta con personalidades como Toni Nadal, Mario Alonso Puig, Emilio Duró e Elsa Punset que falarán da importancia do liderado responsable e consciente dentro do mundo do emprendemento e en nosa propia esfera persoal, así como da resiliencia precisa en tempos tan cambiantes como os que vivimos.

Xunto con estas catro relatorios, haberá outras mesas redondas nas que se tratarán temáticas como o papel do turismo sostible dentro do desenvolvemento de cidades, con especial mención ao Camiño de Santiago en pleno ano Xacobeo, ou a importancia de apostar por unha economía circular que poña por diante o respecto á contorna á hora de levar adiante actividades económicas.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando