A Xunta salienta a competitividade e capacidade de adaptación do sector pesqueiro galego aos novos hábitos dos consumidores

O Executivo galego ten en marcha diferentes proxectos como o programa Primare Lonxas 4.0 ou a marca pescadeRías para mellorar a eficiencia das transaccións comerciais e seguir apostando polo produto local

Rosa Quintana destaca que a cadea mar–industria galega aporta a confianza necesaria aos compradores ao ofrecer un produto sostible e respectuoso coa contorna, responsable, de calidade e xerador de emprego

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou hoxe na inauguración do 22º Congreso Aecoc dos produtos do mar onde destacou a competitividade e a capacidade de adaptación do sector pesqueiro ante os retos actuais como o cambio no comportamento e hábitos de compra dos consumidores.

“Estamos ante un consumidor que transformou as súas prioridades e hábitos, polo que é máis reflexivo e comprometido e aposta cada vez máis polo produto local”, explicou a titular de Mar. Neste sentido, sinalou o incremento que se está a dar das compras en tendas de proximidade e que o sector do mar aporta esa confianza necesaria ao ofrecer un produto sostible e respectuoso coa contorna na que se produciu, responsable, xerador de emprego e de calidade, fresco e natural.

Rosa Quintana puxo en valor algúns dos proxectos fundamentais que facilitan esa capacidade de adaptación e valorización da cadea mar–industria, como o programa Primare Lonxas 4.0, baseado na dixitalización do sistema de comercialización das lonxas galegas.

A el engadiu a implantación dos terminais Ticpesc, en activo as 24 horas os 365 días do ano para facilitar ao sector a realización do seu propio control documental. Tamén mencionou a marca pescadeRías, de onde se non? ?coa que se garante ao consumidor que o produto elixido procede da pesca artesanal? á que se suma a etiqueta Pescaenverde, que acredita a baixa pegada de carbono na produción da proteína mariña. Son algunhas das ferramentas que, tal e como explicou a conselleira, avalan a competitividade do sector e a calidade dos peixes e mariscos das rías galegas.

A Xunta de Galicia busca mellorar a través destes proxectos a eficiencia das transaccións comerciais, os procesos de cumprimento e o desenvolvemento de modelos comerciais inclusivos, apostando polo produto local nunha economía globalizada. “Seguiremos a traballar para que o sector sexa máis competitivo, confiable e atendendo aos principios da economía circular, co obxectivo de facer unha cadea mar–industria máis responsable, segura e sostible”, apuntou Rosa Quintana.

A Asociación de Fabricantes e Distribuidores (Aecoc) celebra o seu 22º congreso de produtos do mar co obxectivo de ser a cita de referencia das máis de 31.000 empresas socias da entidade, entre as que se atopan representantes de todos os elos da cadea de valor, desde o sector primario ata a industria, a distribución e os operadores intermedios. A finalidade é mellorar a competitividade do sector compartindo solucións e analizando os retos aos que se enfronta o mercado en cada momento.

Nun contexto de clara transformación como o actual, este ano o congreso pretende ser o punto de encontro de todos os elos da comercialización dos produtos do mar para analizar os cambios no comportamento do consumidor e as tendencias que marcan o futuro das súas empresas. Así, trataranse desafíos do sector como a sustentabilidade dos envases, a importancia de garantir o subministro dos recursos e as materias primas nun contexto como o actual ou a aposta polo local.

