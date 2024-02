A Xunta salienta en Chantada a aposta da queixaría Airas Moniz pola innovación

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, visitou a empresa especializada na produción artesanal de queixo de alta calidade, que está a poñer en marcha un modelo de negocio circular e o deseño de novos envases máis sustentables co apoio do programa Bonos de Innovación

A convocatoria de 2024 desta liña de axudas dirixida a mellorar a capacidade de innovación de microempresas e pemes a través da contratación de servizos profesionais externos está aberta ata o vindeiro 22 de febreiro



Chantada (Lugo), 8 de febreiro de 2024

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, visitou esta mañá en Chantada a queixaría Airas Moniz, especializada na produción de queixo artesanal de alta calidade, para coñecer as actividades de innovación que está a implantar a peme lucense co apoio do programa Bonos de Innovación da Xunta de Galicia.

En concreto, Airas Moniz está a poñer en marcha un modelo de negocio circular fundamentado na valorización de subprodutos xerados no proceso de fabricación do queixo como materias primas de alto valor engadido para a obtención de novos produtos, co apoio da consultora Medrar Solutions e da Aula de Produtos Lácteos da Universidade de Santiago de Compostela (USC); así como o deseño de novos envases máis sustentables, coa axuda do centro tecnolóxico Ainia. A empresa investirá preto de 47.000 euros na subcontratación de servizos profesionais externos de apoio á innovación.

A directora da Axencia Galega de Innovación lembrou que segue aberto ata o vindeiro 22 de febreiro o prazo de solicitude da convocatoria 2024 deste programa, Bonos de Innovación. Dotado cun orzamento de 750.000 euros, ten como obxectivo impulsar os primeiros pasos para innovar en autónomos, microempresas, pemes e entidades do terceiro sector de acción social, a través da contratación de servizos externos de axentes innovadores para conseguir un salto cualitativo e cuantitativo na súa actividade de I+D+i a curto prazo.

A convocatoria conta con dúas tipoloxías de bonos: a liña 1 está destinada a contratar actividades orientadas á protección da innovación, xestión da innovación e vixilancia tecnolóxica, así como accións estratéxicas para desenvolver novos produtos, procesos e servizos e a liña 2 está destinada a apoiar a contratación de servizos de apoio para a tramitación de incentivos fiscais á I+D+i, bonificacións da seguridade social de persoal investigador e novas solicitudes de financiamento a propostas de I+D+i en convocatorias de axudas estatais.





