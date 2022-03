A Xunta salienta a aposta pola calidade e a innovación como a vía de futuro para o sector primario galego

José Luis Cabarcos, que estivo acompañado do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, fixo mención á futura Lei de calidade alimentaria como un fito para o rural galego, que se suma a outras medidas da Xunta a prol do agro, entre as que puxo en valor a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.