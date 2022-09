A Xunta salienta ante a Comisión de Industria do Parlamento Europeo o compromiso de Galicia cunha transición enerxética planificada e xusta

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, que acompaña á delegación da Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo, sinala que este proceso debe ter en conta o impacto no emprego e no territorio e abrir novas oportunidades no ámbito industrial e enerxético

Galicia está sendo pioneira no desenvolvemento de renovables, cumprindo xa os obxectivos fixados para 2030 e segue a traballar en novos retos no eido do hidróxeno verde, o biometano, as centrais reversibles ou a eólica mariña



Isto vai permitir impulsar modelos de desenvolvemento non só industrial senón tamén na economía circular e na mobilidade sostible



Esta tarde están previstas visitas ao Porto Exterior de Ferrol, coa participación de empresas que están a desenvolver proxectos vinculados á transición enerxética na comarca de Ferrolterra; así como a Navantia e a Reganosa

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou esta tarde na Coruña na recepción á delegación da Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo que visita Galicia para analizar os desafíos da transición enerxética. Conde salientou o compromiso da Xunta de avanzar

cara a neutralidade climática no ano 2050 cun proceso de transición que estea planificado, que sexa xusto desde o punto de vista do impacto no emprego e do impacto territorial e que abra novas oportunidades no ámbito industrial e enerxético.

Conde agradeceu a visita dos europarlamentarios resaltando que “na colaboración entre as diferentes administracións e o coñecemento sobre o terreo do proceso de transición enerxética é onde

podemos seguir abordando os retos do futuro”. Aínda que, tal e como sinalou, “temos un reto no curto prazo que vén moi marcado polo prezo enerxético e polo tanto pola situación e o impacto nas familias e na propia industria”, o reto a medio e longo prazo é como seguir avanzando en enerxías renovables que poidan substituír ás vinculadas con fósiles e hidrocarburos.

Neste sentido, apuntou que Galicia está sendo pioneira, cumprindo xa os obxectivos de desenvolvemento de renovables fixados para 2030, e segue a traballar en novos retos industriais e enerxéticos, en ámbitos como o hidróxeno verde, o biometano, as centrais reversibles ou a eólica mariña. O vicepresidente primeiro subliñou que isto permitirá unha diversificación das fontes e das tecnoloxías de xeración actuais, o que vai impulsar modelos de desenvolvemento non só industrial senón tamén noutros ámbitos como a economía circular ou a mobilidade sostible.

Francisco Conde sinalou que durante a visita a Galicia a

delegación da Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo terá ocasión de coñecer enclaves estratéxicos para Galicia. Así, esta tarde o programa inclúe visitas ao Porto Exterior de Ferrol, coa participación de empresas que están a desenvolver proxectos vinculados á transición enerxética na provincia, como Nervión, Reganosa e EDP, Forestal del Atlántico, Ence, Sentury e Showa Denko, ademais da propia Autoridade Portuaria de Ferrol– San Cibrao. Tamén están previstas visitas a Navantia e a Reganosa. Mañá os representantes do Parlamento Europeo coñecerán as plantas de Endesa nas Pontes e de Alcoa en Cervo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando