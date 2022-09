A Xunta saca a exposición pública a modificación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais

A revisión, a segunda que se acomete desde o ano 2014, permite modificar 9 polígonos, eliminar 7 ámbitos previstos e incorporar outros 12 non planeados inicialmente



A superficie das actuacións incluídas no plan increméntase en máis de 500.000 m2

A Xunta de Galicia avanza na tramitación da modificación puntual número 2 do Plan sectorial de ordenación da áreas empresariais de Galicia (PSOAEG) coa exposición pública do mesmo durante o prazo de dous meses,

a partir da súa publicación no

Diario Oficial de Galicia

A modificación do PSOAEG, aprobado no ano 2014, ten por obxecto mellorar a inserción territorial e a viabilidade técnica e económica dalgunhas actuacións previstas inicialmente neste plan e delimitar novas áreas empresariais atendendo á demanda prevista.

Nesa liña, búscase acadar unha maior aproximación á realidade física, ambiental e económica de cada enclave ou zona obxecto de modificación, de xeito que as diferentes propostas de parque empresarial se integren mellor nesa realidade, afondando nos criterios de sustentabilidade, viabilidade e racionalidade.

Os concellos afectados pola modificación son Cabana de Bergantiños?Zas, Cerceda–Carral?Ordes, A Laracha e As Pontes de García Rodríguez, na provincia da Coruña; O Corgo, Palas de Rei e O Valadouro, na de Lugo; O Barco de Valdeorras, O Carballiño?Maside e O Pereiro de Aguiar, en Ourense; e A Estrada, Mondariz, Mos?Redondela, As Neves, Pontecesures, Valga e Vigo–Redondela?Gondomar, en Pontevedra.

Ademais, os cambios introducidos no plan sectorial permiten reaxustar o ámbito dalgunhas actuacións, eliminar outras e incorporar novos parques,

que nalgún caso substitúen a outros eliminados nesta mesma modificación.

Desta maneira reorganízase o ámbito de 9 actuacións empresariais en Cabana de Bergantiños (ACITEC Costa da Morte), O Corgo (ampliación), Palas de Rei (Fase III), A Estrada (Cidade do Moble), Pontecesures, Valga e Vigo (PTL Valadares, Ameal e A Garrida).

A maiores, tamén se eliminan 7 áreas empresariais actualmente incluídas no plan sectorial: Cerceda (P.I. Lago de Meirama), O Valadouro, O Barco de Valdeorras (Fase IV e Fase V), Mondariz (Chan de Cairón) e Vigo (Matamá–Valladares e Chan de Labrador).

E finalmente incorpóranse 12 novas actuacións, das que 4 substitúen outras que se eliminan

–

Meirama, O Valadouro, O Barco de Valdeorras e Mondariz

–

e 6 máis son ampliacións de parques xa existentes

–

A Laracha, O Carballiño, O Pereiro de Aguiar, A Estrada–Toedo, a Plisan nas Neves e Balaídos en Vigo

–

As dúas actuacións restantes delimítanse ex novo: a Área Industrial e Loxística do Tesouro–Portorroibo, nas Pontes de García Rodríguez, e o parque de Louredo, en Mos–Redondela.

As superficies de solo empresarial alteradas dan como resultado un saldo positivo, xa que se incrementa en 504.219 m² a superficie empresarial delimitada no PSOAEG actualmente en vigor.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando