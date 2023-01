A Xunta reúnese coa Administración estatal e local para buscar solucións ao problema dos xabarís na cidade de Ourense

O delegado provincial amosou a súa preocupación pola frecuencia coa que nas últimas xornadas estes animais se achegan ás zonas urbanas e promoveu este encontro no que participaron distintas administracións ?estatal, autonómica e local?, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a Policía Autonómica e representantes veciñais

Gabriel Alén informou do procedemento de autorización a seguir por parte das grandes cidades e dos concellos da súa área de influencia para instalar gaiolas trampa en zonas periurbanas dirixidas a capturar xabarís

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Ourense, 9 de xaneiro de 2023

O delegado provincial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou esta mañá na Subdelegación do Goberno nunha reunión de traballo para buscar solucións ao problema dos xabarís do barrio de Covadonga.

O delegado territorial amosou a súa preocupación pola frecuencia coa que nas últimas xornadas estes animais se achegan ás zonas urbanas e promoveu este encontro no que participaron as distintas administracións, estatal, autonómica local, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a Policía Autonómica e representantes veciñais.

Gabriel Alén tamén informou do procedemento de autorización a seguir ante a Xunta por parte das grandes cidades e dos concellos da súa área de influencia para instalar gaiolas trampa en zonas periurbanas dirixidas a capturar xabarís.

O representante do Goberno galego agradeceu á Subdelegación do Goberno a súa receptividade ante un problema de seguridade cidadá que podería acadar cotas de risco para as persoas que frecuentan as rúas e os parques da zona, facendo un chamamento á cidadanía para que non se achegue a estes animais nin os alimente.

O delegado territorial incidiu tamén na importancia de manter limpas e libres de maleza aquelas parcelas e zonas periurbanas que poden resgardar a estes animais e converterse en zonas de encame.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando