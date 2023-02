A Xunta reúnese co Clúster de Saúde para avanzar cara unha maior coordinación sociosanitaria

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2023

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, mantivo unha reunión co Clúster de Saúde para avanzar cara unha maior coordinación sociosanitaria no ámbito dos coidados. Durante o encontro, Antón Acevedo detallou algunha das medidas nas que traballa o Goberno galego para mellorar o sistema asistencial aplicando as melloras xa existentes no eido sanitario.

Neste sentido, concretou que as residencias galegas contan cun censo de residentes nos que se pon a disposición toda a información sanitaria da Historia Clínica Electrónica, así como a información social que poida ser de interese sobre a persoa maior. Así mesmo, tamén destacou a creación dos primeiros centros de coidados intermedios públicos de España, que se situarán en Santiago e Mos, e que permitirá atender a persoas que recibiron a alta hospitalaria, pero que seguen requirindo coidados específicos.





