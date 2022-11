A Xunta retoma a execución das obras de mellora do saneamento de Pontedeume, ás que se destina un investimento total de máis de 4,2 M€

Reactívase a actuación de mellora do sistema de tratamento de augas residuais, que inclúe a construción dun novo colector, tanque de retención e un bombeo



As dificultades internas da empresa adxudicataria motivaron unha paralización dos traballos que agora se retoman coa limpeza e montaxe de equipos na zona das obras, paso previo á execución dos muros interiores

Esta actuación correspóndese coa 1ª fase de melloras nos sistemas de depuración na ría de Pontedeume, que se completan con dúas obras en Cabanas e buscan eliminar os vertidos contaminantes, cun investimento total de 8,4 M?

A comezos do vindeiro ano empezará a execución das obras do novo colector interceptor de Cabanas

A Xunta apoia os concellos nas súas competencias de saneamento e depuración, que deberán asumir a continuación unha xestión axeitada das novas infraestruturas



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2022

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, retomou hoxe a execución das obras de mellora do saneamento de Pontedeume, que se viron paralizadas polas dificultades internas da empresa adxudicataria.

Tras superarse esta situación, reinícianse hoxe os traballos, aos que a Xunta destina un investimento total de máis de 4,2 M? e que se corresponden coa 1ª fase de melloras nos sistemas de depuración da ría de Pontedeume, con actuacións neste municipio e en Cabanas.

O obxectivo é optimizar o funcionamento do sistema de tratamento de augas residuais que comparten este municipio e o veciño de Cabanas e nos que se inclúe a construción do novo colector, tanque de retención e bombeo.

Durante as primeiras semanas, os traballos estarán centrados na limpeza e na instalación de equipos, co obxectivo de poder retomar o antes posible a execución dos muros interiores que falta na infraestrutura hidráulica. En concreto, os traballos de limpeza e montaxe de equipo desenvolveranse durante as dúas vindeiras semanas, para a continuación iniciar a construción dos muros interiores.

As obras que están a executarse consisten na construción dun novo colector interceptor, máis adaptado ás necesidades actuais de saneamento e que contribúa a reducir as infiltracións de auga de mar e de augas brancas que chegan á depuradora. Este novo colector está xa executado no seu treito que transcorre ao longo do paseo marítimo, no que xa se está reposto actualmente o aglomerado e o carril bici.

Xunto con isto, está avanzado o baipás e os pilotes do tanque de retención previsto, que permitirá regular a entrada de caudais á depuradora de Centroña, así como evitar vertidos. Ademais, prevese un colector de alivio deste tanque e una cámara de bombeo das augas ata a estación de depuración.

Ademais, as obras inclúen a renovación da rede de abastecemento no treito afectado polo novo colector.

Paralelamente, a Xunta avanza no impulso das outras dúas actuacións que completan o saneamento integral da ría de Pontedeume, sumando un investimento total de 8,5 M?.

O conxunto das obras de saneamento de Cabanas e Pontedeume permitirá eliminar as infiltracións de auga de mar e de augas brancas e eliminar os vertidos contaminantes á ría.

Con estas obras a Xunta apoia os concellos de Cabanas e Pontedeume para que exerzan en mellores condicións as súas competencias de saneamento e depuración das auga. Unha vez concluídos os traballos, as administracións locais deberán realizar unha xestión axeitada das novas infraestruturas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando