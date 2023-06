A Xunta resolve a nova convocatoria de axudas para a creación de máis casas niño en concellos que non teñen escola infantil

Poranse en marcha outros nove centros deste tipo nos concellos de Baleira e Triacastela (Lugo), Vilarmaior e Monfero (A Coruña) e en Xunqueira de Espadanedo, Chandrexa de Queixa, Monterrei, Laza e Lobios (Ourense)



Galicia terá en funcionamento este mesmo ano un centenar de casas niño e prestará atención gratuíta a máis de 500 nenos



Diario Oficial de Galicia (DOG)

publica hoxe a resolución da nova convocatoria de axudas para a creación doutras nove casas niño en concellos que non teñen escola infantil e que ofertarán no seu conxunto 40 novas prazas para nenos de 0 a 3 anos totalmente gratuítas para as familias. Con estes novos equipamentos, Galicia terá en funcionamento este mesmo ano 2023 un centenar de servizos de conciliación deste tipo e prestará atención a máis de 500 nenos.

Estas novas casas niño localizaranse nos concellos lucense de Baleira e Triacastela, nas localidades coruñesas de Vilarmaior e Monfero e nos municipios da provincia de Ourense de Xunqueira de Espadanedo, Chandrexa de Queixa, Monterrei, Laza e Lobios.

A través desta orde de axudas, a Xunta destina 900.000 euros a poñer en marcha estes novos servizos. Desta cantidade, 150.000 euros diríxense a financiar as obras de acondicionamento dos locais que acollerán estes centros, cun máximo de 15.000 euros por cada un. Os 720.000 euros restantes sufragarán os gastos da actividade diaria, o que supón unha achega de 21.560 euros por cada casa niño.

As casas niño son un recurso de conciliación e atención á infancia dirixido ás familias con nenos de 0 a 3 anos que viven en concellos sen servizo de escola infantil. Nelas ofrécese atención gratuíta de luns a venres en horario flexible e durante un máximo de oito horas diarias. O número de nenos por casa niño non pode superar os cinco.





