A Xunta resalta a oferta turística de calidade da comunidade na inauguración do Parador da Costa da Morte

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou na inauguración do parador, onde sinalou que esta edificación é un símbolo da imaxe e a promoción de Galicia

A edificación está situada nunha parcela de 128.000 metros cadrados sobre a Praia de Lourido, en Muxía



A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou esta mañá na inauguración do parador de Costa da Morte, onde destacou a calidade da oferta turística da nosa comunidade, e sinalou que e

sta edificación é un símbolo da imaxe e a promoción de Galicia.

Unha imaxe dun turismo e unhas instalacións baseadas non soamente na excelencia, senón tamén na protección do patrimonio cultural, natural e artístico con especial coidado no medio ambiente e a preservación da biosfera”, destacou a directora de Turismo.

Neste senso, Castro destacou o Plan Litoral de sostibilidade turística en destino, ten como obxetivo, a mellora e potenciación do litoral galego actuando nos recursos naturais, culturais e patrimoniais.

Así como nas infraestruturas e equipamentos, concienciando sobre a súa conservación; apostando pola rehabilitación e poñendo en valor o seu atractivo turístico, mediante o fomento da xestión sostible do territorio costeiro.

A directora de turismo de Galicia tamén incidiu na importancia do proxecto Solpor, mediante o cal se trata de promocionar a Costa da Morte mediante unha nova interpretación, articulando nel todos os recursos que vinculan ese territorio co





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando