A Xunta resalta a importancia do Inventario Forestal Continuo de Galicia para a toma de decisións no sector

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, interveu esta mañá na Comisión 7ª do Parlamento

Resaltou a importancia deste eido na nosa comunidade, que produce máis da metade da madeira cortada en todo o estado



Normal 0 false false false false

Santiago de Compostela, 6 de xullo

de 2023

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, respondeu esta mañá a unha pregunta sobre o Inventario Forestal Continuo de Galicia na Comisión 7ª do Parlamento. Na súa intervención, resaltou a importancia deste rexistro para a toma de decisións neste sector, fundamental para a nosa economía xa que, a pesar de que Galicia conta cun 4% de masas dedicadas á produción de madeira en España, produce máis da metade da madeira cortada en todo o territorio.





Nesta liña, tal e como indicou Chan, o Inventario convértese nunha ferramenta clave que lle permite ao sector e a sociedade galega coñecer a distribución e caracterización das súas masas forestais, así como a dispoñibilidade dos recursos e servizos que provén os montes galegos.





Durante a súa intervención, o director fixo referencia ao Inventario Forestal Nacional, que integra información fundamental para comprender a situación do monte en todas as comunidades autónomas. Con todo, tendo en conta a evolución do monte galego e dos distintos ecosistemas, compría unha actualización da información máis adaptada ao territorio e da metodoloxía utilizada.





Seguindo esta liña, o Consello Forestal de Galicia acordou a creación dun grupo de traballo co obxectivo de levar a cabo un Inventario Forestal Continuo de Galicia, a través dun enfoque participativo e unha metodoloxía máis actualizada. Deste xeito, sinalouse como necesario a elaboración dun sistema de Información e Estatística Forestal de Galicia para facer diagnoses adecuadas e facilitar a toma de decisións políticas, públicas e empresariais.





Para executar este obxectivo, José Luis Chan explicou que se puxo en marcha a colaboración coa Universidade de Vigo, a Universidade de Santiago de Compostela, o Instituto Galego de Estatística e a empresa pública Seaga para traballar en conxunto. Con estas bases comezou a crearse o Inventario Forestal Continuo, para dar resposta á necesidade dun mapa forestal automatizado que se actualice anualmente.





Para finalizar, o director xeral quixo destacar o traballo das universidades galegas na realización deste inventario, xa que favorece o desenvolvemento de grupos expertos na nosa comunidade, principalmente integrados por mozos e mozas, que empezan a destacar e consolidarse neste eido.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando