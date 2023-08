A Xunta reporá as varandas do porto de Corrubedo como estaba previsto no plan global de renovación destes elementos nos peiraos autonómicos

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ten previsto renovar as varandas de seguridade do porto de Corrubedo, no municipio coruñés de Ribeira. Esta actuación xa estaba incluída no plan global de reposición destes elementos no conxunto do litoral portuario da comunidade e que o ente público está a executar desde finais de 2021.

O organismo autonómico destina en total máis de 150.000 euros á renovación das varandas que presentan deficiencias en preto de dous terzos das 122 instalacións portuarias autonómicas. No caso de Corrubedo substituiranse máis de 70 metros lineais destes elementos en toda a zona portuaria e a execución da obra, de acordo coa planificación global do contrato para o conxunto de Galicia, está prevista para principios do vindeiro outono.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando