A Xunta renova o seu apoio ao Festival Resis, que reunirá na Coruña entre o 15 de abril e o 6 de maio destacados interpretes da música contemporánea internacionais

O delegado da Xunta participou na presentación da sexta edición do festival que ofrecerá nove concertos, que inclúen cinco estreos absolutos, dúas instalacións sonoras e numerosas actividades

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou na presentación da sexta edición do festival de música contemporânea RESIS, que arrancará o vindeiro 15 de abril aata o 6 de maio na Coruña e que contará con

destacados intérpretes nacionais e internacionais en distintos concertos, mesas redondas ou máster class e que incluirá, ademais, un proxecto didáctico inclusivo para persoas con discapacidade visual, entre outras actividades.

O delegado da Xunta, salientou a aposta do Goberno galego por este festival para promover entre todos os públicos a cultura contemporánea, impulsar a investigación e debate e promover o talento.

Neste sentido, o representante do Goberno galego explicou que o apoio ao RESIS insírese no traballo que se está a realizar desde a Xunta por impulsar a proxección artística profesional de novos autores apoiando a consolidación das súas carreiras a través de premios, certames e apoio a ciclos musicais como o presentado hoxe que, entre outras accións, incluirá algúns dos traballos de novos artistas xurdidos ao abeiro do programa de residencias artísticas do Gaiás.

Valorou tamén que o RESIS promova o intercambio profesional se celebre en distintos espazos públicos, singulares e de acceso gratuíto da Coruña algo que contribuirá, engadiu, a estender e promover a cultura entre todos os públicos.

O Festival RESIS, creado no 2018 polo compositor coruñés Hugo Gómez–Chao é un extraordinario evento artístico que se sustenta na integración de propostas musicais de vangarda co patrimonio e os espazos naturais da Coruña, achegando a música contemporánea á cidadanía.

A cita musical, considerada como un dos mellores eventos de música contemporánea de España, mantén o alto nivel dos programas anteriores.

As entradas aos distintos concertos e actividades serán totalmente gratuítas ata completar aforo. Con todo, nalgúns casos será necesario reservar as entradas, sen custo, en ataquilla.com ou recollelas presencialmente no quiosco da praza de Ourense.





