A Xunta renova o equipamento de cociña de catro albergues xuvenís da provincia cun investimento de 60.000 euros

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explicou que acollen a centos de mozos e mozas no verán e nas últimas semanas tamén foron sede das actividades do Outono Xove

A Consellería de Política Social e Xuventude está a investir preto de 60.000 euros na renovación do equipamento de cociña dos albergues xuvenís de Area (Viveiro), A Devesa (Ribadeo), Benigno Quiroga (Portomarín) e Os Chacotes (Palas de Rei).

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explicou que se pretende ofrecer o mellor servizo nunhas instalacións que acollen cada verán a centos de mozas e mozos nos campamentos organizados pola Xunta, e que tamén se utilizan para outras propostas ao longo do ano. De feito, estes albergues –a excepción do de Palas de Rei– figuraron entre as sedes do programa Outono Xove, que estivo vixente ata o pasado 10 de decembro.

Entre o equipamento a substituír figuran os fornos –nas catro instalacións– e outros electrodomésticos segundo as necesidades, como secadora industrial, armario frigorífico, freidora a gas, trituradora profesional ou mesa quente.





