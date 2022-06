A Xunta, Renfe e Inorde presentan a nova edición dos 'Trens Turísticos de Galicia' que contan con dúas novas rutas

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro destacou o éxito desta iniciativa, cun 26% das prazas desta edición xa vendidas

Como novidade, nesta edición incorpóranse dous novos percorridos: a “Ruta dos Queixos de Galicia” e a “Ruta de As Mariñas”, ata un total de 13 itinerarios



A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, xunto ao

rector de área de negocio de Alta Velocidade de Renfe, Francisco Arteaga, o presidente do Inorde, Rosendo Fernández, e o delegado da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou na presentación da n

ova tempada dos Trens Turísticos de Galicia.

Nava Castro avanzou que nos meses de setembro e outubro hai programadas 37 saídas, con novos roteiros, melloras e novidades que amplían máis aló do verán o éxito desta experiencia que cumpre xa sete edicións. Así mesmo, indicou que xa se venderon un 26% de toda a oferta de prazas de trens turísticos desta edición, o que significaría que contando só a oferta de prazas do mes de xuño sería case do 75 %.

Os Trens Turísticos de Galicia conseguiron unha ocupación de case o 100% na edición anterior entre os meses de xuño e agosto, o que mostra a súa consolidación como un dos produtos turísticos máis demandados polos galegos e visitantes. Neste sentido, a directora de Turismo de Galicia avanzou que este ano se amplían o número de prazas así como dous novos roteiros, a das Mariñas e o roteiro de Queixos de Galicia

Como sinalou Nava Castro, a pesar de que a tempada estival é importante para o turismo, trátase dunha actividade que, no modelo sostible galego, aspira a ser relevante en calquera época. Nesa liña, destacou que profundar na desestacionalización da demanda é un dos obxectivos da estratexia por parte da Xunta de Galicia e que se está logrando grazas a iniciativas tan interesantes como esta.

