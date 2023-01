A Xunta remitirá este mes ao Concello de San Cibrao das Viñas a modificación do plan parcial para ampliar o Parque Tecnolóxico

A ampliación afectará a unha superficie que supera os 340.000 metros cadrados, dos que máis de 184.000 metros serán destinados a parcelas

Normal 0 21 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2023

A Xunta de Galicia remitirá este mes ao Concello de San Cibrao das Viñas a modificación do plan parcial para a ampliación do Parque Tecnolóxico.

O director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, reuniuse recentemente co rexedor municipal, Manuel Pedro Fernández, para presentarlle a opción elixida para a proposta de ordenación de entre as catro presentadas polo equipo redactor.

Logo de que o documento pasase o trámite de avaliación ambiental, polo que xa dispón do correspondente informe, será remitido en breve ao Concello, a quen lle corresponde a tramitación administrativa do documento.

A ampliación afectará a unha superficie que supera os 340.000 metros cadrados, dos que máis de

A Xunta de Galicia prevé iniciar as obras de ampliación do Parque Tecnolóxico antes do final de 2023, cun investimento que superará os 4,4 millóns de euros incluíndo a adquisición dos terreos necesarios.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando