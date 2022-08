A Xunta remata unha senda peonil en Xesteira, no concello de Cerdedo-Cotobade, para mellorar a seguridade viaria na estrada PO-233

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, e o alcalde, Jorge Cubela, supervisaron o novo itinerario seguro deste lugar da parroquia de Almofrei, que ten unha lonxitude de 280 metros e supuxo un investimento de 48.000?

A actuación consistiu na construción dunha senda de formigón en cor terrizo cunha anchura de dous metros e outras obras complementarias, como a canalización subterránea da drenaxe, a colocación dunha varanda metálica e a reubicación dunha marquesiña e dos contedores do lixo

“Esta zona, moi transitada pola veciñanza, precisaba desta solución para corrixir certos problemas de visibilidade no arcén e dende a Xunta acometémola no marco do noso proxecto de incremento da seguridade viaria da rede autonómica”, detallou Luis López

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, vén de rematar as obras de construción dunha senda peonil en Xesteira, no Concello de Cerdedo–Cotobade, co obxectivo de reforzar a seguridade viaria da estrada autonómica PO–233 (Ponte Bora–Carballedo) ao seu paso por este núcleo rural.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, e o alcalde de Cerdedo–Cotobade, Jorge Cubela, supervisaron esta mañá o resultado desta actuación, consistente na construción dun itinerario seguro de 280 metros de lonxitude entre os puntos quilométricos 5+630 e 5+910 desta vía cun investimento de 48.000 euros.

“Esta zona da parroquia cotobadesa de Almofrei é moi transitada pola veciñanza para desprazarse entre as vivendas, achegarse ata Arrotea e Borela ou acudir á praia fluvial, polo que precisaba desta solución para corrixir certos problemas de visibilidade no arcén e outorgar máis seguridade aos peóns. Así, dende a Xunta acometémola no marco do noso proxecto global de incremento da seguridade viaria da rede autonómica que, nesta comarca, tamén está a beneficiar con moita intensidade a outros treitos dos municipios de Pontevedra, Marín, Bueu, Poio ou A Lama, entre outros”, detallou o representante galego.

A actuación consistiu na construción dunha senda en formigón coreado en terrizo na marxe esquerda da estrada PO–233 cunha anchura mínima de dous metros sobre unha capa de 16 centímetros de groso que se completou cun bordiño elevado dez centímetros sobre a plataforma da calzada.

Así mesmo, procedeuse á instalación dunha varanda metálica para evitar caídas laterais dos peóns e acometeuse un importante cambio na drenaxe de pluviais que, ata a data, estaba ao descuberto e que foi ocupada para a construción desta beirarrúa. Como consecuencia delo, realizouse unha canalización subterránea que tamén contemplou os correspondente sumidoiros e pozos de rexistro.

Finalmente, o proxecto tamén incluiu o traslado e reubicación da marquesiña da parada de autobús e dos contedores de recollida do lixo, o retranqueo dun espello de seguridade para facilitar a saída de vehículos dun cruce anexo e o repintado completo das marcas viarias.





