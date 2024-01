A Xunta remata os traballos de acondicionamento implementados para a actividade agrogandeira na aldea modelo de Bustelo de Fisteus

A aldea modelo, situada no concello lucense de Quiroga, abrangue unha superficie de 14,15 hectáreas e nela prevese instaurar unha explotación de porco en extensivo

As actuacións realizadas inclúen o peche perimetral da zona e a instalación de comedeiros e bebedoiros, entre outros



A Xunta de Galicia rematou os traballos de acondicionamento deseñados para desenvolver a actividade agrogandeira na aldea modelo de Bustelo de Fisteus, no concello lucense de Quiroga. Esta aldea, na que se prevé instaurar unha explotación de gando porcino en extensivo, abrangue unha superficie de 14,15 hectáreas distribuídas en 269 parcelas de 38 titulares catastrais.



Neste sentido, traballouse na zona para realizar unha serie de actuacións para poñer a punto os terreos. Construíuse un peche para delimitar o perímetro da aldea modelo e instaláronse comedeiros, bebedoiros e unha manga de curral, ademais doutras instalacións auxiliares como un pastor eléctrico solar recargable. Para executar estes traballos, o Goberno autonómico realizou un investimento de algo máis de 157.000 euros.



Ademais, poñendo o foco no benestar dos futuros animais da explotación, instaláronse dous dormitorios. Ambos foron construídos con madeira de piñeiro, co obxectivo de minimizar ao máximo posible o impacto que poden ter este tipo de estruturas no entorno e a paisaxe.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando