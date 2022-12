A Xunta remata a parcelaria de Mondoñedo Norte tras reorganizar unha superficie de máis de 800 hectáreas e investir máis de 2,2 millóns de euros

José González destacou que, grazas a este traballo, a superficie media das parcelas triplicouse, pasando de 1.525 a 5.746 metros cadrados e de 5.317 predios a 1.335 parcelas finais

Puxo en valor que entre o ano 2020 e o que vai de 2022, a Xunta rematou un total de 24 concentracións parcelarias –contando a de hoxe–, que abarcaron unha superficie total de máis de 17.400 hectáreas, beneficiando preto de 11.300 propietarios

Ademais das parcelarias, a Xunta aposta polos mecanismos de mobilización que pon a disposición a Lei de recuperación da terra agraria e coa que, só no primeiro ano de vixencia, se están mobilizando máis de 9.300 hectáreas en toda Galicia

O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, entregou esta mañá os títulos de propiedade da concentración parcelaria de Mondoñedo Norte, no concello homónimo

. Este proceso de reestruturación da propiedade afectou unha superficie de 811 hectáreas, pertencentes a 696 veciños.

Neste acto, o conselleiro destacou que, grazas a este traballo, que supuxo un investimento de algo máis de 2,2 millóns de euros, pasouse de 5.317 predios a 1.335 parcelas finais. Desta forma, a superficie media das parcelas triplicouse, ao pasar de 1.525 a 5.746 metros cadrados. Así mesmo, cómpre destacar que a Xunta investirá preto de 48.400 euros en diversas obras complementarias desta concentración, dentro do Plan de Infraestruturas Rurais (PIR) 2022. Estas actuacións consistirán na mellora, adecuación e ampliación de diferentes camiños da parcelaria.

Así, advertiu José González, as parcelarias seguen a ser un dos mellores mecanismos para darlle máis valor ás terras, á vez que permiten aumentar a base territorial das explotacións e reducir considerablemente os seus custos de produción. Por iso, apuntou, as novas concentracións teñen unha concepción moderna da mellora das estruturas, orientadas a favorecer o desenvolvemento económico das explotacións. Neste senso, sinalou que a Xunta seguirá entregando títulos noutras áreas de Galicia e decretaranse novas zonas onde a prioridade sexa, precisamente, a ampliación de base territorial para as explotacións agropecuarias.

De feito, entre o ano 2020 e o que vai de 2022, salientou o conselleiro, a Xunta rematou un total de 24 concentracións parcelarias –contando a de hoxe–, que abarcaron unha superficie total de máis de 17.400 hectáreas, beneficiando preto de 11.300 propietarios que recibiron máis de 25.500 títulos de propiedade.

Así mesmo, o titular de Medio Rural lembrou que só neste ano 2022 se decretaron un total de 13 novas zonas de reestruturación parcelaria –tres na provincia de Lugo, concretamente nos municipios de Abadín, Becerreá e Castroverde; catro na de Ourense e seis na de Pontevedra–, dun total de 23 previstas que supoñen case 19.400 hectáreas e que beneficiarán preto de 14.000 propietarios. De feito, apuntou, en próximas datas, vanse decretar unha decena de procesos máis.

Nesta liña, José González reiterou a aposta da Xunta polas parcelarias, que definiu como unha “ferramenta fundamental para paliar o minifundismo” e recordou que dende o ano 2009 o Goberno galego destinou un total de 118 millóns de euros para avanzar nesta materia. Unha cifra que para o ano 2023 ascende a 17 millóns de euros dentro dos orzamentos da Consellería.

Ademais, xunto coas parcelarias, engadiu o conselleiro, impulsaranse tamén os procesos que pon a disposición a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Uns mecanismos de mobilización voluntarios que permitan unha maior participación dos interesados na explotación das terras, como son os polígonos agroforestais, as agrupacións de xestión conxunta da terra, a iniciativa das aldeas modelo ou as permutas de especial interese agrario, entre outras.

Precisamente, destacou José González, no primeiro ano de vixencia desta norma estanse a mobilizar máis de 9.300 hectáreas en toda Galicia. Deste total de hectáreas, 8.788 ha corresponden a polígonos agroforestais e 574 ha a aldeas modelo. Entre ambos instrumentos de recuperación, incidiu, estase a beneficiar a máis de 9.600 propietarios de máis de 35.000 parcelas.

Aproveitando a súa visita ao concello de Mondoñedo, José González anunciou a construción dunha nova base de unidade operativa (BUO) neste municipio, que servirá como punto de encontro das brigadas forestais e doutros traballadores do servizo como condutores de motobombas, axentes, etc. Esta nova base sumarase ás de Rianxo e Muíños, que tamén se construirán no ano 2023, e para as cales hai un orzamento conxunto de 2,1 millón de euros.

Construídas en madeira, as instalacións albergarán unha zona de descanso para o operativo, vestiario, aseos, despachos e almacéns. Tamén se incorporará nos exteriores unha zona de garaxe para vehículos e motobombas. Desta forma, mellorarase o lugar de traballo dos profesionais do Servizo de prevención e extinción de incendios forestais.





