A Xunta remata as obras de reforzo da seguridade viaria na estrada OU-112 en Laza, no treito coincidente coa Vía da Prata

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade executou unha senda e reforzou a sinalización horizontal e vertical ao longo de algo máis de medio quilómetro

Os traballos súmanse aos realizados desde o pasado verán en distintos tramos da contorna do Camiño de Santiago co fin de favorecer o tránsito seguro dos peregrinos

Na Vía da Prata planificáronse 14 actuacións ao seu paso polos municipios de Laza, Sarreaus, Ourense, A Mezquita Piñor e Lalín, cun investimento próximo aos 225.000 ?

As actuacións inclúense nas 70 intervencións que a Xunta desenvolve nas vías autonómicas para reforzar a seguridade nas confluencias cos Camiños



– A Xunta rematou as obras de reforzo da seguridade viaria na estrada OU–112 ao seu paso polo concello de Laza, no treito coincidente co Camiño da Vía da Prata, co fin de favorecer o tránsito seguro dos peregrinos.

A intervención incluíu a execución dunha senda e o reforzo da sinalización horizontal e vertical ao longo de algo máis de medio quilómetro desta vía autonómica, entre os puntos quilométricos 0+510 e 1+040.

Coas obras realizadas búscase reforzar a seguridade neste tramo da OU–112 que discorre paralelo ao Camiño de Santiago e que carece de beirarrúa.

Tamén se acondicionou o firme nese treito e dispúxose nova sinalización, incluíndo dispositivos reflectantes para a mellor visibilidade dos peóns e a minoración da velocidade dos vehículos.

é unha das actuacións que a Xunta desenvolve nos treitos das vías autonómicas coincidentes coa traza da Vía da Prata para reforzar a seguridade viaria e favorecer o tránsito dos peregrinos. As actuacións neste Camiño acadan un investimento autonómico próximo aos 225.000 ?.

Na Vía da Prata proxectáronse 14 actuacións, 13 delas na provincia de Ourense ao seu paso polos municipios de Laza, Sarreaus, Ourense, A Mezquita e Piñor, co fin de mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade nos cruzamentos ou treitos do Camiño coas estradas autonómicas.

En concreto, ademais desta obra na estrada OU–112, leváronse a cabo nove actuacións en distintos puntos da OU–113, ao seu paso por Sarreaus e por Laza. Tamén se executaron actuacións na estrada OU– 105, en Ourense; na OU–311, na Mezquita, e na estrada OU–154 en Piñor. Inclúese, ademais, unha actuación na PO–902, no concello pontevedrés de Lalín.

forman parte das 70 que a Xunta executa nas vías autonómicas de toda Galicia para reforzar a seguridade nas confluencias cos Camiños de Santiago, cun investimento conxunto de 1,4 millóns de euros.

O Goberno galego, mediante estas actuacións, traballa para favorecer a mobilidade, a comodidade e a experiencia dos peregrinos.





