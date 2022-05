A Xunta remata as obras de mellora da seguridade na estrada AC-445 en Estorde, no concello de Cee, no treito coincidente co Camiño de Fisterra

Habilitouse unha senda de 630 metros de lonxitude e unha condución de pluviais dispoñendo 84 metros de tubaxe

Mellorouse a sinalización, coa disposición de novos sinais reflectores e con indicacións relativas ao Camiño de Santiago

A intervención, cun investimento de 86.000 ?, é unha das 70 actuacións que a Xunta executou nas vías autonómicas para reforzar a seguridade nas confluencias cos Camiños de Santiago, cun orzamento conxunto de 1,4 M?

O Goberno galego, mediante estas actuacións, traballa para favorecer a mobilidade, a comodidade e a experiencia dos peregrinos, que son usuarios vulnerables das estradas



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade rematou as obras de mellora da seguridade viaria na estrada AC–445 en Estorde, no concello de Cee, no treito coincidente co Camiño de Fisterra, co fin de favorecer o tránsito seguro dos peregrinos.

A actuación, que comezou en febreiro, desenvolveuse no tramo desta ruta do Camiño de Santiago que cruza esta vía autonómica, entre os puntos quilométricos 5+260 e 6+053.

A intervención centrouse no acondicionamento deste tramo, coa execución dunha senda que suma un total de 631 metros de lonxitude e a condución de pluviais mediante 84 metros de tubaxe.

Completouse coa mellora da sinalización, coa disposición de novos sinais reflectores e con indicacións relativas ao Camiño de Santiago. Resta só a colocación dalgún dos sinais.

Estas obras teñen como obxectivo reforzar a seguridade dos usuarios máis vulnerables das estradas, como son os peregrinos.

A intervención, cun investimento de máis de 86.000 euros, está incluída nas 70 actuacións que a Xunta executou nas vías autonómicas para reforzar a seguridade nas confluencias cos Camiños de Santiago, cun orzamento conxunto de 1,4 millóns de euros.

O Executivo autonómico segue traballando para favorecer a mobilidade, a comodidade e a experiencia dos peregrinos.





