A Xunta remata as obras de execución dun novo muro e da beirrarúa na estrada autonómica OU-533, no concello de Viana do Bolo

Executouse no punto quilométrico 19+500 da OU–533, na súa marxe esquerda, un muro de escollera de 30 metros de lonxitude e 5 metros de altura formado por bloques de pedra granítica, incluíndo o recheo e a formación do núcleo de terraplén

Os traballos completáronse coa reposición definitiva dos servizos municipais afectados, de abastecemento de auga e alumeado público, e coa formación do firme e da soleira da beirarrúa neste tramo da OU–533

Tamén está finalizada a reparación do muro de sostemento derrubado na OU–801, en Cortegada, e esta semana estase a traballar na demolición do muro de formigón

A Consellería de infraestruturas e Mobilidade rematou as obras de execución do novo muro de contención e da nova beirarrúa da estrada autonómica OU–533, no concello de Viana do Bolo.

Trátase dunha das dúas intervencións de emerxencia levadas a cabo polo departamento de infraestruturas, de estabilización de muros e noiros, na provincia de Ourense, nas que está a investir preto de 190.000 euros.

No marco destas actuacións, iniciadas en febreiro, tamén se segue avanzando nos traballos en execución

na estrada autonómica OU–801, en Cortegada

No caso da estrada OU–533, as actuacións centráronse no quilómetro 19+500, na súa marxe esquerda, onde se produciu o derrubamento dun muro de contención e a beirarrúa que estaba sobre el.

As intervencións neste tramo da vía autonómica ao paso polo núcleo de Viana do Bolo incluíron a demolición da parte da beirarrúa afectada e do muro restante que estaba en condicións inestables, así como a escavación de toda a fronte de actuación para a construción do novo muro.

Executouse un muro de escollera de 30 metros de lonxitude formado por bloques de pedra granítica cunha altura aproximada de 5 metros máis a profundidade de cimentación, no entorno de 1 metro. Tamén se procedeu ao recheo do trasdós do muro e á formación do núcleo de terraplén.

Os traballos completáronse coa reposición definitiva dos servizos municipais afectados, de abastecemento de auga e alumeado público, e coa formación do firme e da soleira da beirarrúa.

As actuacións que se están a desenvolver na estrada OU–801, no municipio de Cortegada, céntranse no punto quilométrico 13+700, marxe esquerda, onde se produciu o colapso dun muro de sostemento en desmonte, duns 6 metros de altura nunha lonxitude de 15 metros, que provocou un deslizamento de terras e o corte da calzada.

Os traballos de reparación do muro de sostemento derrubado, duns 6 metros de altura nunha lonxitude de 15 metros, están xa rematados. Esta semana comezouse a demolición do muro de formigón en masa que existe a continuación do que se derrubou, das mesmas características e cunha dimensión de 22 metros de longo e 4 metros de altura.

O resultado final desta obra permitirá dispor na estrada OU–801 dun novo muro de escollera de 37 metros de lonxitude formado por bloques de pedra granítica cunha altura aproximada de 4 metros e ao recheo do trasdós do muro. A intervención rematará coa limpeza e co acondicionamento da parcela particular afectada polo derrubamento.

