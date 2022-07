A Xunta reivindica o galeguismo integrador para afrontar os retos do contexto actual

Conde asegura que no complexo escenario que estamos a vivir é máis importante que nunca integrar, sumar o esforzo de todas as administracións e institucións, o tecido produtivo e a sociedade para acadar o obxectivo da recuperación e o crecemento sustentable



Recoñece a traxectoria de todos os premiados, que contribúe a levar o nome de Galicia polo mundo



Eloxia o labor de Aega–Cat por saber fusionar o talento, a capacidade para emprender e a visión de negocio coas oportunidades que Cataluña ofrece



Barcelona, 1 de xullo de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, reivindicou hoxe o galeguismo integrador como fórmula para afrontar os retos do contexto actual. Así o manifestou na entrega dos

,que outorga a Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña (Aega–Cat).

Conde asegurou que no complexo escenario que estamos a vivir é máis importante que nunca integrar, sumar o esforzo de todas as administracións e institucións, o tecido produtivo e a sociedade para acadar o obxectivo da recuperación e o crecemento sustentable.

Con estes premios, a Asociación de Empresarios Galegos en Cataluña recoñece o labor de diferentes profesionais ou entidades que, como sinalou o vicepresidente primeiro da Xunta, contribúen a levar o nome de Galicia polo mundo. Nesta edición os galardoados foron o presidente do Grupo Coren, Manuel Gómez–Franqueira; as investigadoras María de la Fuente Freire e Ana María Freire Veiga; a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami); o fotógrafo Manuel Outumuro; o ex ciclista Álvaro Pino; e o director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo. Ademais, outorgouse o Título Extraordinario de Excelencia Galega ao finado conselleiro de Facenda Valeriano Martínez.

Conde recoñeceulles a todos os premiados a súa contribución a facer Marca Galicia. E, do mesmo xeito, eloxiou o labor de Aega–Cat por saber fusionar o talento, a capacidade para emprender e a visión de negocio coas oportunidades que Cataluña ofrece.

