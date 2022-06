A Xunta reivindica a figura das pandeireteiras cunha edición do serán que trae ao Gaiás a 1.000 intérpretes para celebrar o bo momento da música da música tradicional

Este Encontro Galego de Cultura Popular, que se inicia hoxe e se prolonga ata o domingo, preséntase como un dos maiores eventos en Galicia ao redor da pandeireta

Román Rodríguez convida a gozar dunha festa que vivirá o seus momentos máis especiais no festival folclórico de hoxe, no gran foliadón de mañá ou no concerto de coros históricos do domingo

Davide Salvado, Fransy González ou Faltriqueira compartirán escenario con agrupacións como Xacarandaina, Rebulir ou Donaire

‘Masterclasses’, obradoiros ou un desfile de traxes tradicionais completan un programa que homenaxea o papel da muller na salvagarda e transmisión da música popular







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando