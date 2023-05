A Xunta reitéralle ao Concello de Ponteareas a solicitude da documentación municipal necesaria para as obras da 1ª fase do saneamento de Ribadetea

O Goberno galego pide novamente á administración local que traslade a documentación necesaria para poder colaborar co Concello na execución destas obras, de responsabilidade municipal

O Concello debe remitir o certificado de dispoñibilidade efectiva dos terreos e do sometemento do proxecto a un proceso de información pública

A actuación deriva do Plan Director de saneamento, que prioriza o desenvolvemento dunha nova rede e tres bombeos para recoller as augas residuais nas zonas que se identifican como A Freixa I, A Freixa II e Mourade e supón un investimento de 1,4 M?

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2023

A Xunta vén de reiterarlle ao Concello de Ponteareas a solicitude da documentación municipal necesaria para impulsar as obras da 1ª fase do saneamento da parroquia de Ribadetea.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, remitiulle o pasado 3 de febreiro un escrito á alcaldesa, Cristina Fernández, no que lle trasladaba o proxecto construtivo da primeira fase de mellora do saneamento de Ribadetea, logo de culminar a súa redacción, e solicitándolle a remisión da documentación municipal necesaria para licitar as obras.

Ante a falta de resposta do Concello, a Xunta reenviou hoxe, novamente, un escrito reiterando a remisión desa documentación imprescindible para poder colaborar co Concello na execución destas obras, que son de competencia municipal.

Concretamente, é preciso que a administración local achegue a certificación acreditativa da dispoñibilidade dos terreos ou, de ser o caso, a tramitación do procedemento de expropiación necesario.

Así mesmo, solicítase do Concello a certificación acreditativa do resultado do proceso de información pública, mediante a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia por un prazo non inferior a 20 días hábiles e o informe onde se dea contestación ás alegacións presentadas, no seu caso. De entender o Concello que polo alcance do proxecto ou polas súas afeccións non procede a realización deste trámite de información pública, deberá emitir certificación nese sentido.

Unha vez que a administración local traslade a documentación requirida, poderase avanzar na concreción do convenio de colaboración que estableza o marco de financiamento que posibilite a licitación das obras o máis axiña posible.

O obxectivo é impulsar as actuacións derivadas da actualización do Plan Director de saneamento, realizado pola entidade hidráulica da Xunta, no que se prioriza o desenvolvemento dunha nova rede de saneamento e tres bombeos para recoller as augas residuais nas zonas que se identifican no documento como A Freixa I, A Freixa II e Mourade. Esta primeira fase é básica para o desenvolvemento do resto de fases do saneamento. O investimento previsto é de 1,4 M?.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando