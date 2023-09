A Xunta reitera a súa aposta por un desenvolvemento eólico ordenado e compatible co medio ambiente

Ángeles Vázquez agradece o esforzo realizado por parte do persoal da Xunta para tramitar un alto volume de proxectos no pouco tempo imposto por parte do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2023

A Xunta de Galicia reitera a súa aposta por un desenvolvemento eólico ordenado e compatible co medio ambiente a través dunha avaliación ambiental garantista, transparente e rigorosa que impide que saian adiante iniciativas que poidan producir danos significativos á contorna.

Nesa liña, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, incidiu hoxe en que o Goberno galego garante a total compatibilidade das iniciativas empresariais coa conservación do noso patrimonio natural. Este compromiso reflíctese no feito de que nun 77,5% do territorio galego non poden instalarse proxectos eólicos por motivos medioambientais.

A maiores, a conselleira agradeceu o esforzo realizado por parte do persoal da Xunta de Galicia para tramitar un alto volume de proxectos no pouco tempo imposto por parte do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Cómpre lembrar que das case 120 declaracións de impacto ambiental tramitadas, un terzo foron negativas e moitas das positivas incluíron numerosos condicionantes de tipo ambiental de obrigado cumprimento.

A xornada sobre o Réxime xurídico da enerxía eólica na Comunidade Autónoma de Galicia: perspectiva xurisdicional e administrativa, na que hoxe participou a vicepresidenta segunda, acompañada pola directora da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Sonia Rodríguez–Campos, ten o obxectivo de proporcionar unha visión global do réxime xurídico do sector eólico en Galicia.

Durante a súa intervención, a directora da EGAP destacou a boa acollida da xornada por parte do persoal empregado público das diferentes administracións galegas. Ademais, incidiu na relevancia e na complexidade da materia tratada na actividade formativa, a cal ofrece unha visión global do réxime xurídico da enerxía eólica tanto desde unha perspectiva xurisdicional, nos ámbitos constitucional e contencioso–administrativo, coma desde a perspectiva procedemental, con especial fincapé nos aspectos ambientais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando