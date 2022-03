A Xunta reitera no Parlamento a súa aposta pola sustentabilidade da actividade agropecuaria na comarca da Limia

Inés Santé puxo en valor os case 36 millóns de euros que se investirán nesta bisbarra ourensá por parte da Xunta e do Estado, uns fondos conseguidos grazas ás xestións levadas a cabo por parte do Goberno galego

Destes fondos, uns 16 millóns serán para modernizar o regadío, preto de catro –aportados pola Xunta– para a construción de 42 novos pozos de sondaxe de auga e os 16 restantes foron xestionados pola Consellería perante Madrid para a limpeza das canles e dos camiños paralelos

O director xeral de Defensa do Monte fixo balance dos lumes rexistrados no 2020 e no 2021

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal deu conta do traballo que realiza a Consellería para poñer couto ás plantacións ilegais e a outros incumprimentos no eido forestal







