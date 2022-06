A Xunta reforzará os servizos e optimizará as frecuencias nas liñas de autobús entre Portomouro e Santiago para atender a demanda das parroquias do norte de Ames

Entre as melloras nas que está a traballar recóllese un novo servizo ás 13,00 horas de Santiago a Portomouro, atendendo á solicitude do Concello de Ames

Os servizos da primeira hora da mañá reforzaranse en tempada non lectiva cunha expedición ás 07,30 horas de Portomouro a Santiago, máis cedo das actuais

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2022

A Xunta está a ultimar unha mellora dos servizos de autobús entre a localidade de Portomouro, no concello de Val do Dubra, e Santiago de Compostela, para reforzar os horarios con demanda e optimizar as frecuencias nas liñas que atenden distintas parroquias da zona norte de Ames.

Entre as melloras nas que está a traballar o Goberno galego co operador titular da concesión da que forman parte estas conexións recóllese un novo servizo ás 13,00 horas de Santiago de Compostela a Portomouro, que funcionará de luns a venres durante todo o ano, atendendo á solicitude trasladada polo Concello de Ames.

Tamén se engade en tempada non lectiva unha expedición de Portomouro a Santiago de Compostela que reforzará os servizos á primeira hora da mañá de luns a venres cun horario de saída máis cedo, ás 07,30 horas.

As modificacións deseñadas prevén outros axustes para optimizar o funcionamento xeral dos servizos que conectan as localidades de Portomouro con Santiago de Compostela e atenden as localidades de San Mamede de Piñeiro, Covas, Vilouta, Tapia, Cruxeiras e Augapesada, no concello de Ames.

Con este obxectivo, algúns dos horarios nos dous sentidos en tempada non lectiva terán unha variación de entre 5 e 30 minutos. Ademais, en dous servizos ao día, engadiranse novas paradas nas parroquias da zona norte de Ames á liña que conecta Santa Comba con Santiago de Compostela.

A Xunta concretará e informará de todos os axustes deseñados ao Concello de Ames antes de que remate o mes de xuño.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando