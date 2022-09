A Xunta reforzará a seguridade viaria e mellorará a accesibilidade na estrada OU-536 ao seu paso por Esgos

As obras, que suporán un investimento autonómico de preto de 50.000 euros, comezarán nas vindeiras semanas



Actuarase entre o punto quilométrico 17+090 e o 17+200 desta estrada, coa dotación dun paso peonil regulado con semáforos e beirarrúas en ambas as marxes



O paso peonil terá iluminación e permitirá cruzar a estrada con seguridade, creando un itinerario seguro desde o núcleo urbano ata o viario que vai ao cemiterio e ao tanatorio



O departamento que dirixe Ethel Vázquez segue mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis cómodo e seguro



A Xunta executará obras de mellora da seguridade viaria na estrada autonómica OU–536, no concello de Esgos.

As obras foron adxudicadas á empresa Excavaciones P. Prol S.L. por un importe de preto de 50.000 euros e comezarán nas vindeiras semanas.

A actuación permitirá reforzar a seguridade viaria e a accesibilidade do treito comprendido entre o punto quilométrico 17+090 e o 17+200 desta estrada, mediante a disposición dun paso peonil regulado con semáforos no punto 17+105, con beirarrúas en ambas as marxes e o reaxuste no deseño da intersección contigua.

O novo paso peonil permitirá cruzar a estrada con seguridade, creando un itinerario seguro e accesible desde o núcleo urbano ata o viario que conecta co cemiterio e co tanatorio da localidade.

Neste treito, a estrada ten una plataforma de 7 metros, con dous carrís, banda de aparcadoiro duns 2,20 metros de ancho xunto a unha beirarrúa na marxe esquerda, e un carril de deceleración duns 4,50 metros de ancho cara á intersección situada na marxe dereita da estrada, pola que se accede ao cemiterio da localidade.

Mediante a actuación prevista disporase un paso peonil no punto 17+105, ampliando a beirarrúa da marxe esquerda e creando unha nova no extremo dereito do paso. Mantense unha beiravía de 50 centímetros entre a marca viaria e o bordo. A ampliación da beirarrúa da marxe esquerda realizarase sobre a banda de aparcadoiro actual.

A beirarrúa nova da marxe dereita executarase sobre parte da plataforma existente, onde actualmente se atopa o carril de deceleración de 4,50 metros de ancho. Neste treito reordenarase o espazo para dispoñer un carril de saída de 2,50 metros de ancho e dar continuidade á beirarrúa desde o paso peonil ata superar a intersección actual, chegando a conectar coa estrada que dá acceso ao cemiterio.

Ademais, a beirarrúa será de formigón, de 12 centímetros de espesor, con ancho variable e con bordo de formigón prefabricado. A pendente transversal será de 1% cara á estrada.

O paso peonil terá iluminación específica e semaforización, para o que se realizarán as actuacións necesarias para dotar de subministro eléctrico aos devanditos elementos.

A Xunta continúa mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis cómodo e seguro.





