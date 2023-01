A Xunta reforzará a cooperación cos concellos galegos para promover a eficiencia enerxética e o uso das enerxías renovables

A través das convocatorias de subvencións destinadas a entidades locais tramitadas como anticipado de gasto, con 3,5M? destinados á orde de infraestruturas de uso público e máis de 11M? ao Fondo de Compensación Ambiental



O Goberno galego publicará este ano unha nova orde de 2,6 millóns de euros dirixidos a actuacións de eficiencia enerxética en instalacións municipais, cofinanciadas con fondos FEDER



As entidades locais contarán tamén con 143,4M? do Fondo de Cooperación Local, un 14% máis que no pasado exercicio



A Xunta reforzará a cooperación cos concellos a través das convocatorias de subvencións destinadas a entidades locais que se están a tramitar como anticipo de gasto, coa previsión de aprobar a súa publicación neste comezo de ano: 3,5 millóns de euros da orde de infraestruturas de uso público e máis de 11 millóns de euros do Fondo de Compensación Ambiental. A maiores, o Goberno galego porá en marcha novas liñas de axudas que contribúan a mellorar o medio ambiente, así como a promover o uso de enerxías renovables e a eficiencia enerxética.

En 2023, os concellos galegos contan con novas convocatorias da orde de infraestruturas de uso público e do Fondo de Compensación Ambiental. Desde 2009, o importe concedido aos municipios de Galicia ao abeiro destas liñas de axuda ascende a 160,8 millóns de euros. En concreto, máis de 44 millóns de euros en máis de 1.480 proxectos da orde de infraestruturas de uso público como pavimentación, alumeado público, construción de parques infantís ou reforma de instalacións e 116 millóns de euros para 2.500 iniciativas do Fondo de Compensación Ambiental para a realización de obras, dotación de equipamentos e gastos de funcionamento dos servizos de protección do ambiente e do espazo natural.

