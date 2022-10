A Xunta reforzará en 2023 o seu compromiso coa conservación do patrimonio cultural cun 14% máis de orzamento

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades visita a Casa de Don Álvaro en Lalín, onde anunciou que o seu departamento elevará en 4 M? máis a partida para actuacións de conservación e restauración de bens o vindeiro ano



Salientou que este esforzo inversor permitirá ampliar o labor que se está desenvolvendo en toda a Comunidade e avanzar nas grandes liñas de traballo



“Os galegos temos a sorte de contar cunha gran riqueza patrimonial que nos identifica como pobo e que temos a obriga de coidar e preservar”, afirma o conselleiro



Unha das intervencións que se impulsarán ao abeiro deste incremento e a reforma e adaptación da Casa de Don Álvaro de Lalín para usos culturais, sociais e turísticos



A Xunta de Galicia reforzará o seu compromiso coa conservación do patrimonio artístico e cultural cun aumento do 14% na partida do vindeiro ano destinadas a este fin. Así o anunciou hoxe o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, nunha visita a Casa de Don Álvaro de Lalín, onde se referiu aos Orzamentos de 2023 como unhas contas “comprometidas cos tesouros dos galegos”.

“Os galegos temos a sorte de contar cunha gran riqueza patrimonial que nos identifica como pobo e as contas previstas para o vindeiro ano farán posible que continuemos mantendo firme a nosa obriga de coidar e preservar este gran legado”, salientou Román Rodríguez.

Así, o conselleiro de Cultura lembrou que o Goberno galego ten actualmente en marcha proxectos de recuperación e rehabilitación do patrimonio cultural en toda Galicia e fixo especial fincapé no Plan Catedrais, a folla de ruta con diversas actuacións ata 2027 e un investimento de 38M? destinada a garantir que os inmobles máis senlleiros da Comunidade cheguen á celebración do vindeiro Ano Santo de 2027 nas mellores condicións.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando