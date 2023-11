A Xunta reforza a súa aposta pola campaña Come Local para promover os produtos agroalimentarios galegos con selo de calidade nos comedores escolares

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e en colaboración coas consellerías de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e a de Sanidade, impulsa esta iniciativa en comedores escolares de Galicia

Achegaranse aos centros escolares produtos galegos con certificado de calidade para que os nenos e nenas os poidan degustar, coa intención de poder incluílos nas súas cociñas

Levaranse a cabo accións formativas e de asesoramento, tanto co persoal dos comedores como cos estudantes



A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, e en colaboración coas consellerías de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e a de Sanidade, promove a cuarta edición da campaña Come Local para promocionar nos comedores escolares de toda Galicia os produtos galegos de proximidade e con indicativo de calidade –denominacións de orixe protexidas, indicacións xeográficas protexidas e ecolóxicos de proximidade–.

Dende a Axencia están levando a cabo visitas a algúns dos centros participantes nesta campaña, coa finalidade de comprobar cales son as súas dinámicas de xestión e as súas debilidades co fin de planificar de xeito preciso cal será a intervención máis axeitada para cada un dos comedores e así comezar a traballar.

Estes días, as visitas leváronse a cabo no CEIP ADR Castelao de Ordes, no CEIP Casás de Lugo, no CEIP Plurilingüe de Outes, na escola infantil de Vite en Santiago de Compostela e ao catering Barrigola, que sirve ao CPR Raiola santiagués, nos que se comprobou en primeira persoa a súa forma de traballo e as súas necesidades.

A través de Come Local, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria achegará aos comedores produtos galegos con certificado de calidade para que os nenos e nenas poidan degustalos e así comprobar a súa calidade con orixe en Galicia e cunha trazabilidade garantida, coa intención de que os proben para incorporalos nas cociñas poñéndoos en contacto con produtores da zona que o subministren.

Ademais, levaranse a cabo accións formativas e de asesoramento tanto cos estudantes, aos que se formará en educación alimentaria, especialmente sobre as froitas e verduras que Galicia ten en cada tempada. O persoal dos comedores recibirá diversas formacións e asesorías en materia de etiquetado alimentario ou seguridade alimentaria, entre outras.

Esta campaña está aliñada cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Organización das Nacións Unidas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando